Kunst Abschied von der Flick Collection in Berlin

25 Jahre nach Eröffnung des Hamburger Bahnhofs will Knapstein mit der aktuellen Ausstellung auch ein Zeichen setzen. Deswegen läuft "Scratching the Surface" bis zum 7. November. In diesem Monat war das Museum 1996 eröffnet worden, die benachbarten Rieckhallen wurden 2004 für die Flick Sammlung erschlossen.

In "Scratching the Surface" setzten sich Arbeiten mit dem Verhältnis von Mensch, Natur und Technik auseinander. Die Ausstellung zeigt mit Arbeiten bis zurück in die 60er Jahre, dass Ökologie und Umwelt mit Land Art, Arte Povera, Konzeptkunst bis zu zeitgenössischen Auseinandersetzungen Thema von Künstlerinnen und Künstlern ist. In den langen Hallen lassen sich nach Knapsteins Worten "von den 60 Jahren bis in die Gegenwart Linien durch die Kunstgeschichte abschreiten".

Auf dem Weg passieren Besucher nun Joseph Beuys oder Klaus Staeck, Konrad Klapheck oder Thomas Ruff und ihre Blicke auf Technik, Natur und ihre Zerstörung. Die in Berlin lebende Künstlerin Diana Barquero Pérez zeigt mit "Fließende Zeitachse", wie Giftstoffe in die natürliche Umgebung diffundieren. Aline Baiana thematisiert mit "Kreuz des Südens" die Umweltkriminalität in ihrer Heimat Brasilien.

"Scratching the Surface", Werke aus der Sammlung der Nationalgalerie, der Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof und Leihgaben, 30.5.-7.11., Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin, Di-Fr 10-18, Sa/So 11-18

© dpa-infocom, dpa:210528-99-778635/2