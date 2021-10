Kundus in Afghanistan Zahlreiche Tote und Verletzte nach Explosion in Moschee

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee im nordafghanischen Kundus sind am Freitag mindestens 55 Menschen getötet worden. Mehr als 140 Menschen seien zudem verletzt worden, teilte ein Vertreter der Taliban-Regierung mit. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Bluttat für sich. Die sunnitische Extremistengruppe hatte sich bereits am Wochenende zu einem Anschlag auf eine Moschee in Kabul bekannt.