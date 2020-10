Kulturzentrum Humboldt Forum wird um 33 Millionen Euro teurer

"Der bisherige Plan für die phasenweise Eröffnung ändert sich nicht", betonte die Stiftung. Start des Eröffnungsjahres bleibe der 17. Dezember. Laut dem Fahrplan sollen erste Teile des Kultur- und Ausstellungszentrums zunächst für vier Tage pro Woche öffnen. Regulärer Betrieb in einigen Bereichen ist von Ostern an geplant, also Anfang April.