Kulturzentrum Berliner Humboldt Forum eröffnet

Zur Eröffnung sprach Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) von einer "Arena der demokratischen Streitkultur", in der "die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte bald eine zentrale Rolle spielen" werde. Generalintendant Hartmut Dorgerloh will einen "Austragungsort gesellschaftlicher Debatten und Konflikte", an dem Menschen Dinge in Bewegung setzen und grundlegende Verständigungsprozesse anstoßen.