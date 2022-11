Kulturverein Südlich vom Ochsen Endlich wieder Theater in Marbach!

Gelacht werden darf wenig in dem Bühnenstück; dafür aber gibt es bei dem zur Schau getragenen Beziehungsgeflecht, das sich erst nach und nach entwirrt, und das den Zuschauenden in einen Strudel an Unerfülltem und Frustriertem hineinzieht, eine Menge an knackigen Sentenzen. So etwa: „Beziehungen zwischen Mann und Frau sind immer Operationen am offenen Herzen.“ Diese verdichten die dominante und manchmal hoffnungslos erscheinende Stimmung zwischen Verbitterung und Wiedersehensfreude auf ihrer und dem Herunterspielen und Flüchten auf seiner Seite. Doch nicht allein das mimische Vermögen von Bayer und Singer ist durchaus einen Besuch wert: auch die wunderwirksame Stimme Raik Singers hallt – zumindest beim weiblichen Geschlecht – wohltuend nach. Auch, oder gerade weil sich der Text über lange Strecken hinweg, mit Diskussionen über Flucht, Angst, Schuld, Verantwortung, Enge, Weite und Freiheit beschäftigt und dabei die Bandbreite seiner stimmlichen Gestaltungskraft, besonders deutlich macht.