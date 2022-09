Kulturtage Gronau Jazz mit Weißwurst

Der Buschfunk hat funktioniert. „Wir hatten heute schon Angst, dass keiner kommt, aber eigentlich habt ihr’s ja gewusst“, freute sich Jochen Ralfs, Bandleader der Long John Foxes. Und tatsächlich, gegen Ende des ersten Sets der Band gab es an den Biertischgarnituren im stimmungsvollen Fachwerk-Ambiente zwischen dem Gronauer Rathaus und der Kelter kaum noch einen freien Sitzplatz. Eine Stunde vorher hatten allerdings nur wenige Besucher an den Tischen gesessen. Doch sobald die bestens aufgelegte Band mit ihrem ersten Titel „Some of these days“ losgelegt hatte, kamen immer mehr Besucher und ließen sich zum musikalischen Frühschoppen einladen. Zur deftigen Weißwurst ließen sich viele Zuhörer statt eines Hefeweißbieres doch lieber einen heimischen Bottwartäler Wein schmecken und freuten sich am Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten.