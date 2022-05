Kulturstaatsministerin Claudia Roth über ihre kulturpolitischen Projekte

Kunstausstellung documenta

"Antisemitismus hat keinen Platz auf der documenta", sagte die Grünen-Politikerin. "Gleichzeitig ist Kunstfreiheit ein zentraler Punkt", betonte sie. "Deutschland mit seiner historischen Verantwortung ist ein ganz besonderer Ort, was den Umgang mit Antisemitismus angeht und was den Umgang mit der Kunstfreiheit angeht." Zugleich wandte sich Roth gegen Kritik an der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler. "Die Herkunft allein kann nicht bestimmend sein, was gezeigt wird und was nicht."