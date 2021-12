Kultur und Corona Widerstand gegen „einseitige Benachteiligung“ der Kultur

Kultur als Hilfe und Stärkung in Pandemiezeiten

Auch die scheidende Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat sich vor ihrer Amtsübergabe an Claudia Roth (Grüne) gegen Schließungen von Kulturinstitutionen ausgesprochen. Theater, Opern, Museen und viele Kinos hätten in erstklassige Hygienekonzepte investiert, sagte Grütters am Mittwoch dem Sender rbb. „Nicht Lebensmittelhändler liefern Erklärungen für die Fragen, die uns alle umtreiben. Die Kultur kann diese wichtigen gesellschaftlichen Probleme verhandeln und verteidigen. Die Menschen brauchen Anregungen.“