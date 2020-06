Kultur und Corona Kultur im Abseits – das schadet uns allen

Stuttgart - Die pure Nachricht verspricht Gutes: „Nach weiteren Lockerungen der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist von 1. . Juni an wieder mehr Kultur im Land möglich“, kündigt Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) an. „Theatervorstellungen, Konzerte oder auch Kinoaufführungen mit weniger als 100 Besuchern sind jetzt wieder erlaubt“, heißt es weiter - „wenn die inzwischen üblichen Abstands- und Hygienevorschriften in den Räumen eingehalten werden können“. Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellt in einer Videobotschaft knapp klar: „Kultur ist systemrelevant.“ .In der Realität sah es in den vergangenen Wochen jedoch anders aus. Und aktuell gilt: Die Kultur steht im Abseits – zum Schaden von uns allen.