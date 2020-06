«Kultur-Milliarde»? Angela Merkel sichert Kultur Hilfe in Corona-Krise zu

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte weitere Unterstützung in Aussicht. "Kunst und Kultur brauchen unbedingt ein eigenes Konjunkturprogramm, wir wollen den Kulturschaffenden massiv helfen", sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Darüber sei er im Gespräch mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und dem Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Grütters schrieb in einem Beitrag in der "Welt am Sonntag", sie arbeite an einem großen, über bisherige Maßnahmen hinausgehenden Unterstützungsprogramm. Es habe ehrgeizige Ziele und sie sei zuversichtlich, "dass wir damit unzählige Kultureinrichtungen in Deutschland noch besser unterstützen können".