Kultur in Stuttgart Wie gehen die Veranstalter mit der 2G-Corona-Regel um?

Stuttgart - Die Coronalage in Baden-Württemberg verschärft sich, seit 3. November gilt die Warnstufe und als drittes „G“ nur noch der kostspielige PCR-Test. Bald könnte die Alarmstufe ausgerufen werden, dann gälte laut Coronaverordnung die 2-G-Regel für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen. Nur noch geimpfte und genesene Personen dürften dann mit Nachweis in Kino-, Theater- und Konzertsäle. Was bedeutet das für die Kulturveranstalter in Stuttgart?