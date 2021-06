Kultur in Marbach und Rielingshausen Kelter als Spielstätte vorerst kein Thema

Überlegungen verworfen

An den aktuell zu niedrigen möglichen Besucherzahlen scheitert sogar eine Bespielung des Burgplatzes, erklärt die Fachfrau vom Kulturamt. Dort dürften momentan laut Verordnung nur etwas mehr als 60 Personen Platz nehmen, was sich dann ebenfalls nicht rentiert. Deshalb habe man auch davon abgesehen, Mitte Juli ein ins Auge gefasstes Kabarett-Wochenende samt abschließendem Konzert am Sonntag auf dem Burgplatz anzubieten. Unter anderem hätte bei der Gelegenheit Rena Schwarz für Lacher im Publikum sorgen sollen. Dafür soll es in Rielingshausen eine Wiederauflage des Open-Air-Kinos geben. Am 29. Juli soll die Großleinwand im Stadtteil aufgebaut werden, nachdem das Event im vergangenen Jahr seine Premiere gefeiert hatte.