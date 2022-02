Kultur in Marbach Mit Ambros, Knop und neuer Hoffnung

Wer selbst Teil eines Kunstprogramms werden möchte, dürfte bei der neuen Kampagne der Kulturregion Stuttgart auf seine Kosten kommen. Im Rahmen des Projekts steuert ein Bauwagen verschiedene Kommunen an. Gefüllt ist er mit Materialien, mit denen der Platz um den Standort herum nach eigenem Gusto gestaltet werden kann. Ziel ist, dass die Besucher dabei auch ins Gespräch, vielleicht sogar ins Philosophieren kommen. In Marbach wird der Wagen vom 25. bis zum 29. Mai Station machen. Salzer kündigte an, dass er vor dem Deutschen Literaturarchiv oder dem Park auf der Schillerhöhe parken könnte. „Vielleicht kann man das nochmal umdisponieren“, warf allerdings Susanne Wichmann von den Grünen ein. „Es wäre eigentlich toll, wenn dieser Bauwagen in der Innenstadt steht“, erklärte sie. Schließlich gehe es unter anderem um die Belebung des öffentlichen Raums, wovon die wegen der aktuellen Sanierung gebeutelten Selbstständigen in der Fußgängerzone profitieren könnten. Die Verwaltung versicherte, den Standort zu prüfen.

Publikum in die City könnte auch das Vorhaben der Galeristin Monika Schreiber bringen. Hierbei soll Kunst auf der Baustelle entstehen. Eine Walze werde die Aufgabe einer Druckerpresse übernehmen, erläuterte Salzer. Am Ende solle eine Grafik entstehen.

Seltene Klänge

Experimentelle Musik steht hingegen bei einem Projekt im Mittelpunkt, das über das Kulturfestival der Region im Herbst geplant ist. Angedacht ist, dass das Künstlerinnenkollektiv Chicks on Speed eine elektromagnetisch steuerbare Soundskulptur produziert. „Die Beschreibung ist schwierig. Es hat mit Elektrizität und mit Tönen zu tun“, sagte Salzer. Dem künstlerischen Leiter Julian Warner schwebe als Ort des Geschehens die Bornack-Halle am Kraftwerk vor.

Ein Comeback ist in Sicht

Eine besondere Atmosphäre als Veranstaltungsstätte zeichnet auch den Schlosskeller aus. Doch diese Kult-Location kann coronabedingt aktuell nicht bespielt werden. Das soll sich aber wieder ändern. Melanie Salzer plant eine Reaktivierung im Herbst. Drei Events habe sie dort in diesem Jahr noch vorgesehen. „Das ist aber alles noch nicht fest“, schränkte sie zugleich ein.

Handlungsbedarf

Während beim Schlosskeller in Zeiten der Pandemie die beengten Verhältnisse ein Problem sind, hat die Rielingshäuser Gemeindehalle andere Schwachstellen: „Das Licht ist sehr schlecht“, berichtete Salzer. Es lasse sich nicht dimmen, sei grell und veranlasse das Publikum geradezu zu Schmerzensschreien, wenn es nach einer Veranstaltung wieder angehe. Außerdem würden einige Bühnenlichter die Rahmenbedingungen verbessern. „Ansonsten ist die Halle herrlich“, sagte die Fachfrau vom Kulturamt.

Informationen an heikler Stelle?

Die Konzerte und Shows, die in der Gemeindehalle oder anderswo anberaumt sind, könnten nach der Vorstellung einiger Räte auch auf einer digitalen Tafel beworben werden. Michael Herzog (Freie Wähler) regte an, einen solchen Monitor womöglich beim Torturm zu platzieren, wo nun beim Kriegerdenkmal die Namen von im Krieg Gefallenen aufgeführt sind. Vielleicht könne man die Tafel zum Friedhof verlegen. Ein Vorschlag, den Hendrik Lüdke von Puls unterstützte, dem das Kriegerdenkmal ohnehin sauer aufstößt. „Ich denke, in der Altstadt wird das wichtigste Wort die Denkmalbehörde haben, die sagen kann, was dort alles möglich ist“, erklärte Bürgermeister Jan Trost und machte damit klar, dass sich die Stadt in der Frage mit der Behörde abstimmen muss.

Auktion für Kulturschaffende

Versteigerung

Marbach darf sich offiziell Schillerstadt nennen. Was auch bedeutet: die alten 21 Ortsschilder braucht es nicht mehr. Drei davon wandern ins Archiv, die restlichen Tafeln sollen versteigert werden. Der Erlös soll den von der Coronakrise stark gebeutelten Kulturschaffen zugutekommen.

Auktion

Das Konzept dazu hat der Stadtmarketingverein entwickelt. Demnach soll die Versteigerung der zuvor von lokalen Betrieben zu Magnetpinnwänden oder Schlüsselregalen aufgemodelten Schilder in der Innenstadt als ein Event stattfinden, das auch für eine Belebung der City sorgt.