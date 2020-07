Kultur in der Corona-Krise Staatstheater melden Kurzarbeit an

Eingestellt wird zudem nicht nur die gerade erst begonnene Hofbespielung mit Theresia Walsers „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“, sondern auch die Bühnenfassung der „Schäfchen im Trockenen“, das „Lesenest“ im Foyer und das erfolgreiche Lyriktelefon – mithin also alles, für was das Schauspiel erst jüngst wegen seiner Kreativität und seinem Ideenreichtum überregional gelobt wurde, bis in die „New York Times“ hinein. Alle bereits vorbestellten und bezahlten Eintrittskarten werden zurückerstattet.