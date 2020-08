Kultur im Mineralfreibad Oberes Bottwartal Sommer, Sonne, Swing und Samba

Oberstenfeld - Das Freibad in Oberstenfeld hat geschlossen. Der davon abgetrennte Biergartenbereich jedoch ist geöffnet und lädt die Besucher unter der Woche ab 17 Uhr und am Wochenende bereits ab 11 Uhr bis in die Abendstunden hinein zum Verweilen und Konsumieren ein. Und weil Musik und Sommerlaune bestens harmonieren, denken die Kioskbetreiber, Birgit und Ulrich Rode, dabei auch an die derzeit oft arbeitslosen Musiker. Das Ehepaar bietet deshalb mit besonderen „Frühschoppen“-Arrangements genussbetonte Konzepte an, die die Gäste in den großzügig gestalteten Biergarten im Freibad locken. Am Sonntag lautete das Motto: „Weißwurst, Brezel und Musik“.