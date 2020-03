Kultur gibt es auch in Zeiten des Coronavirus Per App geht’s jetzt ins Literaturmuseum

So kann man über die App die Arbeiten zahlreiche Schriftsteller und Schriftstellerinnen kennenlernen. Else Lasker-Schüler, Peter Rühmkorf, Sarah Kirsch, Bernward Vesper und Gudrun Ensslin, deren Semesterbericht von 1967, geschrieben an der Freien Universität Berlin, zur Dauerausstellung des Literaturmuseums der Moderne zählt.

Ergänzend zu den Einstiegstipps im Menü „Exponate suchen“ gibt es eine umfangreiche Suchfunktion. So gibt es unter dem Stichwort „Kafka“ allein 15 weitere Menüs zum Anschauen. Vom Abiturzeugnis bis zum Foto einer Gabel, in der der Name des Schriftsteller eingraviert wurde und zerkratzt ist. So nahm Franz Kafka, der als Angestellter viel reisen musste, stets sein eigenes Besteck mit. Er soll sie 1911 beim Kartenspiel verloren an einen Kutscher haben, der vielleicht auch versucht hat den Namen auszukratzen.



Mehr zum Thema

Marbacher Museen schließen