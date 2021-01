Kultserie „Knight Rider“ David Hasselhoff versteigert K.I.T.T.

„Alles muss raus!“, ruft Hasselhoff auf Instagram in die Kamera, er trägt ein T-Shirt, auf dem „Don’t Hassel The Hoff“ (zu Deutsch: „Ärgere den Hoff nicht!“) zu lesen ist. Er steht dabei in einem Zimmer voller Kram: Goldene Schallplatten an den Wänden, stapelweise Bücher, ein überlebensgroßer Hasselhoff-Baywatch-Rettungsschwimmer, ein Flipper-Tisch, und und und. Ein lukratives Frühjahrs-Reinemachen für den in Deutschland spätestens seit dem Mauerfall beliebten Schauspieler und Sänger („Looking For Freedom“).