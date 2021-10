Kult-X ist zurück Lachmuskeltraining mit Werner Koczwara

Die Zwangspause hat allerdings auch zu einer Art positivem Dilemma geführt. „Im Moment bin ich nicht in der Lage, neue Künstler zu engagieren“, erklärt Jörg Thum. Das liegt an einer Maxime der Veranstaltungsreihe: „Wir stornieren oder kürzen keinen Vertrag, den wir mit den Künstlern noch vor der Pandemie vereinbart haben. Das macht Kult-X aus: Verlässlichkeit in allen Dingen.“ Jörg Thum kennt zudem die Gefühlslage der Künstler genau: Er ist selbst Chorleiter und litt unter den ausfallenden Veranstaltungen. Manche Künstler, die den Weg nach Steinheim finden, seien verblüfft, „weil wir hier an alles gedacht hätten“, freut sich Thum. Es sei hilfreich, wenn einer aus ihren Reihen mit im Organisationsteam ist, der die Sorgen und Nöte kennt.