Kult-Diskothek in Ludwigsburg Rockfabrik sucht alternative Standorte

Die „Ablösesumme“ war zu hoch

Zwei Alternativen haben Rossbacher und Co. schon wieder beerdigt. Sie spielten mit dem Gedanken, ins Privileg am Rande von Ludwigsburg auf der Gemarkung von Kornwestheim umzuziehen. Der Club mit seinen pompösen Kronleuchtern und großen Spiegeln kommt aber doch nicht in Frage. Um dort annähernd eine Atmosphäre zu schaffen, die an die jetzige Rofa erinnern würde, wären zu viele Umbauarbeiten nötig gewesen, so Rossbacher.