Küste vor Israel Kadaver eines fast 17 Meter großen Finnwals angespült

Entdeckt worden war der Wal am Donnerstag am Strand von Nitzanim in der Nähe von Aschkelon. „Die Ankunft des Wals kann nicht mit der Teerverschmutzung in Verbindung gebracht werden“, hieß es in einer Erklärung der Behörde. Der Verwesungsgrad des Säugetiers weise darauf hin, dass es bereits vor rund zwei Wochen gestorben sein müsse.