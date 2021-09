Künstlerin in Marbach Kunst als Mittel gegen die Depression

Auf Anhieb Wohlbefinden

Seit fünf Jahren lebt die gebürtige Rumänin mit der Familie in Ludwigsburg. In Marbach arbeitet die zweifache Mutter, Malerin und Schmuckgestalterin, und stellt in dem einladend wirkenden Raum jene Dinge aus, an deren Herstellungsprozess ihre sensitive Seele intensiv beteiligt ist. In dem gemütlichen Atelierraum knarzt der Holzboden beim Eintreten. Die frisch getünchten Wände offenbaren die Fachwerkkonstruktion des Hauses; alles passt vom Stil her gut zusammen und erzeugt auf Anhieb Wohlbefinden. Eine lederne Sitzgruppe erzeugt das Bedürfnis, sich dort hinzusetzen und die zahlreichen Kunstwerke zu betrachten, die sich im Raum zeigen.