Künftiges Frauenteam des VfB Stuttgart In der Relegation steht viel auf dem Spiel

Doch D’Aleo ist zuversichtlich, dass es so weit nicht kommen wird. Sie erwartet an diesem Samstag auf der heimischen Anlage nicht nur „Abstiegskampf pur“, sondern auch zahlreiche Unterstützung aus dem weiß-roten Lager. Einige VfB-Verantwortliche haben ihr Kommen signalisiert, zudem appellierte der VfB an seine Anhänger, das Team lautstark anzufeuern. Innerhalb der Fanszene wurde dieser Aufruf eifrig geteilt. D’Aleo rechnet mit 300 bis 400 Fans, sagt aber auch: „Das Spiel schlägt in den sozialen Netzwerken hohe Wellen, es wäre natürlich super, wenn noch ein paar Zuschauer mehr kämen.“ Und wenn es am Ende 1000 werden? „Dann sind wir glücklich. Und froh, dass das Spiel an einem Samstag stattfindet, wir Nachschub besorgen können. Wir geben nicht nur auf dem Platz Vollgas, es wird niemand durstig oder hungrig bleiben.“