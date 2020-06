Künftige Konkurrenten des VfB Stuttgart Streich, Bobic, Rummenigge, Labbadia – „Willkommen zurück“

Christian Streich

„Ich freue mich selbstverständlich für den VfB Stuttgart, dass er wieder in Bundesliga spielt. Auch wenn mir persönlich andere Gegner lieber sind. Ich weiß noch, dass wir in den ersten sechs Jahren mit der A-Jugend kein einziges Spiel gewonnen haben – einmal dafür 0:7 verloren, das werde ich nie vergessen. Auch mit den Profis habe ich in Stuttgart in den ganzen achteinhalb Jahren noch nie einen Sieg geholt. Aber man freut sich ja im Fußball, dass man jemanden hat, mit dem man richtig die Klinge kreuzen kann. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg, das hört sich nicht so schlecht an, finde ich.“