Kükenprojekt im Benninger Kindergarten St. Franziskus Vogelkinder mischen den Alltag auf

Der Wachstum im Ei wurde dokumentiert

„Der Aufwand für ein solch tolles Projekt ist keineswegs gering“, weiß die engagierte Saskia Franz zu berichten. Vor vier Jahren musste sie die Eier noch täglich dreimal von Hand wenden. Nach dem Kauf eines neuen Brüters, der diese Aufgabe automatisch übernimmt, fällt dies glücklicherweise weg. Doch es bleibt weiterhin die Pflicht, auch am Wochenende in der Kita vorbeizuschauen: „Wir wollen ja alle, dass es auch glückt. Alle fiebern mit“, sagt die Leiterin, die seit dem Schlüpfen der Küken nicht nur regelmäßig den Stall säubert und frisches Wasser bringt, sondern zuvor – abends bei Dunkelheit – auch einige Aufnahmen gemacht hat: etwa von befruchteten und unbefruchteten Eiern. „Bei dem befruchteten Ei zeigten sich schon früh Adern und der Punkt vom Auge. Das andere war durchscheinend hell“, so Franz. Die Fotos wurden für die Kinder per Beamer an die Leinwand projiziert und so auch die Wachstumsschritte dokumentiert. „Ein solches Vorgehen, das kreativ Wissen vermittelt, ist nur mit Fachkräften möglich“, betont Franz mit einem kleinen Seitenhieb auf die derzeitigen Diskussionen bezüglich Erziehermangel und Fachkräfte: „Es braucht einfach Freude am Tun.“