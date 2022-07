Kühle Orte im Kreis Ludwigsburg Hier finden Sie Erholung an heißen Tagen

Nach einem durchschnittlichen und nassen Sommer im vergangen Jahr, erleben wir den Sommer 2022 vor allem mit viel Hitze und Trockenheit. In der kommenden Wochen werden vermehrt wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Da tut Abkühlung gut. Nicht nur in den Freibädern der Region. Wir haben ein paar Tipps gesammelt für kühle Orte im Kreis Ludwigsburg und sie in einer Bildergalerie zusammengefasst.