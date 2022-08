Kein anderer Raum verbindet Arbeit, Wohnen und Vergnügen so eng wie die Küche. Die Bedürfnisse sind hier so individuell wie die Lebenswelten der Kunden. Und für all diese Wünsche gibt es in der Küchen-Galerie Dombos in Großaspach die passende Einrichtungsidee. Inspirieren lassen kann man sich in einer großzügigen Ausstellung direkt vor Ort: Auf gut 700 Quadratmetern Fläche präsentiert der Fachbetrieb mehr als 20 Einbauküchen.