KSV Hohneck/Turnen In allen Belangen eine gelungene Premiere

Die Konkurrenz hatte das aufgrund der Berichte und Posts natürlich im Vorfeld schon mitbekommen. „Ich finde es toll, dass die Hohenecker Mädels das entscheiden dürfen“, war zum Beispiel Judith Schneider, Trainerin von Zweitligaabsteiger Heidenheimer SB, sehr angetan. „Es gibt sicher viele Turnerinnen, die sich in den bisherigen Anzügen nicht so wohlfühlen. Bei uns ist das bislang allerdings allein schon aus Kostengründen kein Thema“, räumte sie ein. Ihre Sportlerinnen selbst zeigten sich interessiert („Ich finde es schön und könnte mir durchaus vorstellen, selbst mal in so einem Anzug zu turnen.“), aber auch skeptisch: „Bei den Temperaturen heute wäre das wohl zu warm“, waren sie sich einig. Man trainiere überwiegend in kurzen Hosen, in denen man leider im Wettkampf nicht turnen dürfe.