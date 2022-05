KSV Hoheneck/Turnen Zur Premiere der neuen Anzüge kommt auch der SWR

So ganz auf dem Stand von früher sei sie noch nicht. „Ich habe so früh wie möglich wieder angefangen, Sport zu treiben. Aber so richtig im Turntraining bin ich erst seit Februar wieder. Im Kopf konnte ich sofort alles noch. Es fehlte halt die Fitness. Die ist inzwischen ganz gut, aber es fehlt noch etwas an Schnelligkeit beim Anlauf. Deshalb werde ich auch nur am Boden turnen und nicht am Sprung“, erklärt die Marbacherin. In den letzten Jahren war sie sonst meist an beiden Geräten am Start.

„Die Anzüge sind einfach toll und fühlen sich richtig gut an!“

Wirklich aufgeregt sei sie noch nicht. „Ich freue mich total, weil es Anfang des Jahres noch nicht so recht danach ausgesehen hatte. Und die Geschichte mit den Ganzkörperanzügen spielt da natürlich auch eine Rolle. Da gab es jetzt so viel Wirbel drum, da möchte ich beim ersten Mal natürlich dabei sein“, erklärt sie und ergänzt: „Die Anzüge sind einfach toll und fühlen sich richtig gut an!“ Die Premiere am Sonntag ab 14.15 Uhr kann also kommen.