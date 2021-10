KSV Hoheneck/Turnen Ein Einteiler mit kurzer Hose wäre cool

Es sollte „jede so turnen dürfen, wie sie sich am wohlsten fühlt“.

Fakt bleibt: Wirklich zufrieden ist mit der aktuellen Situation keine der Turnerinnen aus dem Drittliga-Team. Joana Lamatsch wäre es am liebsten, „wenn jede so turnen dürfte, wie sie sich am wohlsten fühlt. Die Männer zum Beispiel haben ja auch immer eine Hose drüber – entweder eine kurze an Boden und Sprung oder eine lange an den anderen Geräten. Aber wir müssen einen Einteiler tragen – und dann auch die ganze Mannschaft den gleichen“, ärgert sie sich über das Reglement. Eine mögliche Lösung, die bei allen KSV-Turnerinnen Anklang finden würde, wäre ein Einteiler mit einer integrierten kurzen Hose. „Das müsste man sich aber anfertigen lassen. Da bräuchten wir einen zusätzlichen Sponsor“, sagt Uta Ziegler lachend. Doch cool wäre es schon, als erste Mannschaft in einem solchen Look anzutreten – da sind sich ihre Schützlinge einig. Und das Argument, dass man mit einem Anzug in neuem Schnitt womöglich wegen der ungewohnten Optik vom Kampfgericht schlechtere Noten bekommen könnte, ist seit vergangenen Sonntag deutlich schwächer geworden. Denn da holte Pauline Schäfer Betz in einem Ganzkörperanzug bei der WM in Japan die Silbermedaille am Schwebebalken.