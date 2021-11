KSV Hoheneck Treppchenplatz als gelungener Abschluss

Der Abend und die Saison klang für die Hoheneckerinnen dann mit den Turnerinnen der TSG Balingen aus. Die hatten Sekt spendiert, was einen Haken an eine aufregende Woche machte. Denn in die aufwendige und teure Organisation des Wettkampfes platzte die Nachricht herein, dass der Stufenbarren der KSV nicht zertifiziert ist und nicht genutzt werden darf. Als Ersatz wurde der Barren aus Erdmannhausen angekarrt – der ist zertifiziert, stellte sich in Verbindung mit dem Hohenecker Hallenboden aber als wackelig heraus. Also wurde in einer Nacht- und Nebelaktion der Barren aus Balingen geholt – ein Entgegenkommen der TSG, nachdem Hoheneck vor zwei Wochen die Sprungmatte dorthin verliehen hatte. Dass die KSV nun ausgerechnet am Stufenbarren das schlechteste Tagesergebnis holte, es passte zu diesem für den Verein großen Ärgernis.