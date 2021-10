KSV Hoheneck Es gibt noch Luft nach oben

Es folgten Patzer am Sprung und am Boden beim Doppelsalto. „Den hat sie beim Einturnen zweimal blitzsauber gestanden – und in der Übung greift sie dann mit den Händen auf den Boden, was als Sturz gewertet wird und einen ganzen Punkt Abzug gibt“, erklärt Uta Ziegler. Allein ihre Tochter hätte gut und gerne drei bis vier Punkte mehr holen können. Bei nur 1,10 Punkten Rückstand auf Platz zwei wird klar, was mit „Luft nach oben“ gemeint ist.