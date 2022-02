Kronprinzessin Mary wird 50 Dänemark ist immer noch total verrückt nach Mary

Kopenhagen - Von Tasmanien nach Schloss Amalienborg: Die Olympischen Spiele in Sydney veränderten im Jahr 2000 Mary Donaldsons Leben. Damals lernte die Australierin in einem Pub „Fred“ kennen. Wie sich herausstellte, war der niedliche Däne „Fred“ Kronprinz Frederik – und aus Mary wurde vier Jahre später Kronprinzessin Mary von Dänemark. Am Samstag wird sie 50 Jahre alt – und ihr kleines Königreich ist immer noch komplett verrückt nach Mary.