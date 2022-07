Kroatien und Montenegro Adria – Europas aufgeheizte Badewanne

Die meisten Medien und die Meeresbiologen der Region sind über die auf immer neue Rekordhöhen steigenden Wassertemperaturen in Europas beliebtester Badewanne hingegen zunehmend besorgt. Im kroatischen Split waren die Wassertemperaturen in der vergangenen Woche auf 28 Grad gestiegen, in Dubrovnik auf 29 Grad und an den Stränden der süddalmatinischen Insel Mljet gar bereits auf 30 Grad geklettert.