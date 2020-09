Kritischer Bericht Grenke weist alle Vorwürfe zurück

Bereits als Student Geschäftsmann

Schon als Student des Wirtschaftsingenieurwesens in Karlsruhe hat Grenke Geschäftssinn bewiesen: Er vermietete Drucker, Schreibtische oder Computer – und weil das alles recht gut lief, gab der passionierte Schachspieler das Studium zugunsten des Geschäftslebens auf. Im Gründungsjahr 1978 hatte er seinen Schreibtisch im Schlafzimmer stehen, mit zwei Mitarbeitern wurden 21 Fachhändler und 198 Leasingverträge betreut. Zwölf Jahre später wurde mit der ersten Niederlassung in Ostberlin der Aufbau des Vertriebsnetzes in Deutschland begonnen. Inzwischen ist das Unternehmen in mehr als 30 Ländern tätig und hat mit mehr als 1700 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro erzielt.

Kulturmäzen und KSC-Aktivist

Die Grenke Leasing ging 2000 an die Börse, fünf Jahre später wurde die Produktpalette um Factoring, also den Aufkauf von Forderungen anderer Unternehmen, erweitert. 2009 kaufte Grenke eine Hamburger Privatbank auf und ist seither auch im Bankgeschäft aktiv. 2016 schließlich firmierte die Leasing AG in die Grenke AG um und ist im M-Dax gelistet. Der Firmengründer, der offenbar immer noch die Mehrheit hält, zog sich 2018 aus dem operativen Geschäft zurück und ist seitdem Mitglied des Aufsichtsrates. In einem Gespräch mit unserer Zeitung nannte er einmal die Förderung von Start-ups und eine flächendeckende Breitbandverkabelung als seine wichtigsten Anliegen beim IHK-Tag. Grenke ist in Baden-Baden auch als Kulturmäzen bekannt, außerdem ist er Aufsichtsratschef des Karlsruher SC.