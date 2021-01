Kritische Bürgerfragen bei „Fische im Tee“ Aus dem Sparstrumpf den Wahlkampf bestreiten

Marbach - Bei den Moderatoren Achim Seiter und Adrian Gieseler waren eine Menge von Fragen aus der Bürgerschaft eingegangen. Letztlich sogar mehr, als die Moderatoren am Montag in der Stadthalle den Bewerbern um den Chefsessel im Marbacher Rathaus in zweieinhalb Stunden stellen konnten. Naturgemäß interessierten sich viele Fragesteller für Themen wie Verkehr oder Wohnen, die im Prinzip alle angehen. Doch es wurde auch bei Sachverhalten nachgebohrt, die sonst nicht so offen verhandelt werden – zum Beispiel, was die Finanzierung des Wahlkampfs anbelangt.