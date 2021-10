Kritik zu „Last One Laughing“ auf Amazon Lachen verboten – Comedyshow geht in die nächste Runde

Beim hiesigen Publikum kam die erste Staffel des deutschen Ablegers so gut an, dass Amazon nur sechs Monate nach der Erstausstrahlung eine zweite Staffel hinterher schiebt, eine dritte ist bereits ausgemachte Sache. In sechs Folgen á 30 Minuten kalauern die Meister-Komiker und Komikerinnen nun, was deren Improvisationskünste so hergeben.