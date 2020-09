Kritik Collien Ulmen-Fernandes über Gleichberechtigung

Auch mit Blick auf Kinder seien Geschlechter-Klischees noch weit verbreitet. "Die Welt der aktuellen Kindergeneration ist so stereotypisiert wie nie zuvor", sagte Ulmen-Fernandes. "In den Spielwarenkatalogen stehen die Mädchen in der Kinderküche, die Jungs sind die Superhelden." Man müsse solche Klischees "ganz früh aufbrechen", was sie auch in ihrem neuen Buch zu machen versuche.