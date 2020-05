Kritik an Von der Leyen Merz verteidigt umstrittenes Karlsruher EZB-Urteil

Dies sei in der Währungspolitik der Fall. "Denn es gibt mit den Notenbanken der Mitgliedstaaten ja gerade diese nationalen Institutionen, die an europäisches Recht und an das Recht ihrer Herkunftsländer gebunden sind", sagte Merz. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wäge dies sorgfältig ab. "Sie bindet nicht die EZB als Ganzes, sehr wohl aber die Deutsche Bundesbank als Teil des Systems der Europäischen Zentralbanken."