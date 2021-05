Kritik an Ungarn Berliner Akademie der Künste sorgt sich um EU

Berlin - Die Berliner Akademie der Künste hat sich besorgt über die Entwicklungen in Ungarn gezeigt. Wenn die Kunst- und Meinungsfreiheit in einem Mitgliedsland der Europäischen Union beschnitten werde, sei dies auch ein Vorstoß gegen die demokratischen Rechte in den anderen europäischen Ländern. „Und es kann nur gemeinsam gelingen, sie zu verteidigen“, teilte die Präsidentin Jeanine Meerapfel am Sonntag mit.