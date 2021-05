Kritik an Preisverleihung Tom Cruise soll Golden Globes aus Protest abgegeben haben

Angesichts des wachsenden Boykotts war die HFPA um Schadensbegrenzung bemüht. "So schnell und so sorgfältig wie möglich" wolle sie "längst überfällige" Veränderungen durchführen, versprach die Organisation in einer Mitteilung. Es folgte eine Liste mit Eckdaten für die kommenden Monate, etwa: Diversitäts-Berater einstellen, weitere Mitglieder finden, einen neuen Vorstand wählen.

Der HFPA werden unter anderem fehlende Diversität und intransparente Mitgliedschaftskriterien vorgeworfen. Ein zentraler Kritikpunkt: Der Preis-Jury von Auslandsjournalisten gehören keine Schwarzen an.

Die knapp 90 Mitglieder hatten bereits in der vergangenen Woche Reformen versprochen, so etwa die umgehende Aufnahme zwanzig neuer Mitglieder, vorrangig Afroamerikaner. Innerhalb von 18 Monaten soll die Zahl der Mitglieder verdoppelt werden. Auch soll es neue Richtlinien geben, etwa in Bezug auf Einladungen zu Filmevents. Die Annahme von Werbegeschenken wäre künftig verboten.

Aber Stars wie Scarlett Johansson und Mark Ruffalo sowie wichtige Firmen in Hollywood kritisierten die angekündigten Neuerungen als unzulänglich. Johansson (36, "Marriage Story") sagte, dass sie bei Pressekonferenzen der HFPA häufig sexistische Fragen gestellt bekommen habe. "Das ist exakt der Grund, weshalb ich es seit vielen Jahren ablehne, an deren Konferenzen teilzunehmen", erklärte Johansson bei "Variety".

Netflix und Amazon kündigten an, die Zusammenarbeit mit dem Verband weiter ausgesetzt zu lassen. Auch die "Time's Up"-Organisation gegen Diskriminierung und ein Zusammenschluss von wichtigen PR-Firmen gingen zuletzt auf Abstand.

Die Globe-Absage des Senders NBC am Montag wurde nun von der "Time's Up"-Bewegung als großer Erfolg gefeiert. "Dies ist ein entscheidender Moment für Hollywood", hieß es in einer Mitteilung. Das gemeinsame Vorgehen gegen die "mächtigen, aber stark fehlerhaften" Auszeichnungen zeige, dass man tatsächlich gerechtere Bedingungen erwirken könne: "In jeder Branche und Einrichtung und quer durch die Gesellschaft".

