Kritik an Piloten im Konzern Tui-Betriebsrat: Staatshilfe nützt auch Kleinen

Tui müsse auch selbst nach weiteren, möglichst sozialverträglichen Sparmöglichkeiten suchen. "Insgesamt ist das alles natürlich nicht leicht für uns", sagte Jakobi mit Blick etwa auf die eigene Airline Tuifly. "Der Druck auf die Kolleginnen und Kollegen und die Stimmung sind je nach Bereich aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt Bereiche, die stärker vom Sparkurs betroffen sind als andere." Rund 8000 Jobs will der Konzern insgesamt streichen, vor allem im Ausland.

Jakobi ermahnte die Piloten, sich solidarischer zu zeigen. "So gut wie alle Beschäftigten machen Kurzarbeit - aber eine Gruppe leistet im Augenblick keinen Beitrag", kritisierte er. Viele Mitarbeiter, die gut verdienen und oberhalb der Schwellen für das Kurzarbeitergeld liegen, hätten sich ebenfalls bereiterklärt, freiwillig auf bis zu ein Fünftel ihres Gehalts zu verzichten. "Die Piloten aber haben gesagt: "Das kommt für uns nicht in Frage, wir beteiligen uns nicht an Kurzarbeit und verzichten mit Blick auf Kurzarbeit auf nichts"", so der Betriebsratschef. Diese Haltung sei anders als beispielsweise in den Reisebüros, Callcentern oder Veranstaltungs- und Verwaltungsbereichen, wo man im Interesse des Ganzen zurückstecke.

"In allen Bereichen der Tui außerhalb des Cockpits haben die Betriebsräte ihre Verantwortung wahrgenommen und die Verhandlungen zur Kurzarbeit geführt", berichtete Jakobi. Bei den Piloten habe die eigene Personalvertretung das jedoch auf die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit übertragen. "Viele nennen das unverantwortlich und feige." Das Verhalten der Piloten werde von den anderen als unsolidarisch angesehen. "Die Stimmung in Richtung Piloten ist im Konzern auf einem Tiefpunkt", so Jakobi. "Diese Berufsgruppe isoliert sich gerade."

© dpa-infocom, dpa:210123-99-138813/3