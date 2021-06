Kritik an Johnson Britischer Ex-Parlamentspräsident Bercow wechselt zu Labour

Bercow hatte in seiner Zeit als Unterhauspräsident (Speaker of the House of Commons) die Rechte der Abgeordneten großzügig ausgelegt und damit vor allem Ex-Premierministerin Theresa May Ärger bereitet. Zeitweise konnte damit eine Gruppe von Brexit-Gegnern in der konservativen Regierungspartei mithilfe der Opposition den Gesetzgebungsprozess in die Hand nehmen, um den Weg zu einem No-Deal-Brexit zu versperren. Als Boris Johnson das Parlament später in eine Zwangspause schickte, fand Bercow deutliche Worte. Es handle sich um einen "Akt exekutiver Ermächtigung", sagte er damals. Später gab ihm das oberste Gericht Recht und erklärte die Parlamentsschließung für rechtswidrig.