Kritik an Gemeinde Oberstenfeld Spielautomaten-Wirt fühlt sich schikaniert

Oberstenfeld - Nico B. ist der Kragen geplatzt. Der Gastronom aus Oberstenfeld,

der seinen wirklichen Namen nicht in der Zeitung lesen will, leidet wie viele Kollegen unter der Corona-Pandemie. Mit Mühe halte er sich über Wasser. Wichtig waren auf der Einnahmeseite immer seine Spielautomaten – doch die werfen im Shutdown kein Geld mehr ab. Zu all dem Frust fühlt er sich jetzt auch noch von der Gemeinde im Stich gelassen. Zwar hat sie ihm die Vergnügungssteuer für die Automaten während der Pandemie gestundet, doch fallen für Zahlungsaufschübe Zinsen an. Und die will die Gemeinde von ihm sehen.