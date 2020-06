Polizeikritische Kolumne Strafanzeige Seehofers gegen "taz"-Journalistin offen

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte bereits am Montag erklärt, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei zu dem Thema mit Seehofer im Gespräch. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Neben der bereits am Montagabend ohne Angabe von Gründen abgesagten Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019 verzichtete Seehofer am Dienstag auch auf einen Termin in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Sprecher führte Termingründe an.