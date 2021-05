Kritik an Corona-Verordnung „Tanzschulen werden zu Unrecht so behandelt“

Wie halten Sie das aus?

Es gab schon Momente der Verzweiflung, zumal wir aufgrund unseres Umzugs von Steinheim nach Marbach bereits einen Großteil unserer Rücklagen in die neue Tanzschule investiert hatten. Dazu kam dann noch die fehlende Perspektive im Hinblick auf eine baldige Öffnung. Die Tanzschulen wurden als erste Freizeitbetriebe geschlossen und – so wie es aussieht – dürfen wir als letzte wieder öffnen. Das ist für uns und alle Kollegen schwer nachvollziehbar, und wir sehen uns zu Unrecht so behandelt.

Worin sehen Sie die Ungerechtigkeit?

Wir haben schon im vergangenen Jahr sehr gute Hygienekonzepte entwickelt – mit Teilnehmerzahlbegrenzungen und fixen Abstandspunkten für Tanzpaare und einer genauen Kontaktverfolgung durch digitale Check-Ins unserer Kunden. Bei uns hatte sich nachweislich niemand in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown infiziert.

Was ist für Sie wichtig, wenn Sie in der Stufe zwei im Juni wieder öffnen?

Wir greifen auf unser bewährtes Hygienekonzept zurück. Und natürlich dokumentieren wir, dass zu uns nur geimpfte, genesene und getestete Personen in den Unterricht kommen. Zusätzlich arbeiten wir mit der Luca-App, um eine optimale Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Wir haben uns zudem entschlossen, dass sich alle Mitarbeiter des Tanzschul-Teams impfen lassen, damit unsere Kunden eine zusätzliche Sicherheit haben.

Können sich Kunden bei Ihnen in der Tanzschule testen lassen?

Ja, auch das ermöglichen wir, jedoch aus personellen Gründen in einem begrenzten Rahmen. Es wäre aus unserer Sicht gut, wenn zum Beispiel die Schnelltests in den Schulen auch für den Freizeitbereich weiter gelten würden und den Jugendlichen, die dann am gleichen Tag zu uns zum Tanzen kommen, ein zweiter Test erspart bleiben würde.