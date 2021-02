Kritik an Corona-Lockdown Nach Instagram-Video – Marlene Lufen bekommt Sondersendung auf Sat.1

Auch in einer Pandemie hätten Menschen Depressionen, eine Suchterkrankung oder würden mit anderen Problemen kämpfen, die auch zum Tod führen, wie Lufen in dem Posting zu bedenken gab. Im Moment würden diese Aspekte zu wenig in Betracht gezogen und zu sehr auf die Infizierten- und Todeszahlen geblickt. Die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin übte zwar Kritik am Lockdown, distanzierte sich zugleich aber klar von Corona-Leugnern. Zuspruch fanden die Worte der Moderatorin durch Promis wie Bettina Zimmermann, Katja Burkard oder Sylvie Meis.