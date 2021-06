Kritik an Branche Michael J. Fox kritisiert Filmszenen für Behinderte

Der Schauspieler, der vergangenen Herbst seine vierte Biografie "No Time Like the Future" veröffentlicht hat und wegen seiner Krankheit immer seltener vor die Kamera tritt, lobte hingegen die Serie "The Good Wife", in der er bis 2016 Auftritte als skrupelloser Anwalt mit einer Nervenerkrankung hatte. "Auch behinderte Menschen können Arschlöcher sein", sagte der Schauspieler. "Behinderte Menschen können Idioten sein und manipulativ, daher hat es Spaß gemacht, so einen Menschen zu spielen."