Kritik am Umgang mit Lebensmitteln, die im Raum Marbach nicht verkauft werden 25 Tonnen Brot werden täglich zu Futter

Marbach - Es ist für viele ein verstörender Anblick: Auf dem Gelände der Labag in Marbach türmen sich täglich mehrere Tonnen Brot in einer Lagerhalle. Laibe in unterschiedlichen Längen und Formen purzeln übereinander, Brotanschnitte in verschiedenen Größen, in Folie abgepackte Brotscheiben und tütenweise Toastbrote werden hier täglich abgeliefert. Teilweise sind die Backwaren essbar, einen Tag alt oder ein bis zwei Wochen vor dem Haltbarkeitsverfall. Andere Teile des Brotberges sind ungenießbar – aus unterschiedlichen Gründen. Eines haben die Backwaren dabei gemeinsam: Sie werden allesamt zu Tierfutter verarbeitet, in einer Fabrik in Nordrhein-Westfalen. Jürgen Häußermann, Geschäftsführer der Labag, spricht immer wieder mit Kunden, die kopfschüttelnd vor dem Brotberg stehen und nicht verstehen können, dass mit Lebensmittel derart umgegangen wird. Er dagegen findet es nicht schlecht, dass das aussortierte Brot nicht vernichtet wird, sondern „im Kreislauf verbleibt“, wie er sagt. Er skizziert das Vorgehen: Bei der Labag Marbach wird täglich Brot von rund 20 Bäckereifilialen und Discountern im Umkreis von 40 Kilometern abgeliefert. Etwa die Hälfte der Brotabfälle falle bei der Produktion an, erklärt Jürgen Häußermann. Manchmal ist das Brot zu stark gebacken, manchmal zu fest, zu weich oder mit der Rezeptur hat etwas nicht gestimmt. Die andere Hälfte der Ware kommt von Bäckereien und Discountern und wurde dort aussortiert. Häußermann: „Gerade in Discountern wird verpacktes Brot aussortiert, obwohl es noch fünf oder sechs Tage haltbar ist, weil der Kunde diese Packungen nicht mehr kauft. Er greift nur zu, wenn das Brot noch zwei oder drei Wochen haltbar ist.“ 25 Tonnen Backwaren kommen täglich etwa zusammen, die fast jeden Tag von einer Spedition abgeholt und nach Nordrhein-Westfalen transportiert werden. In einer speziellen Firma, so der Agraringenieur weiter, wird dort Futter für Hühner und Schweine hergestellt. Auf diese Weise lasse sich zum Beispiel Getreide und Soja sparen, das sonst für die Tierfütterung verwendet wird. Und wenn das Brot nicht weiterverwendet würde, müsste es vernichtet, also verbrannt oder kompostiert werden. Grundsätzlich möchte Häußermann niemanden wegen Lebensmittelverschwendung kritisieren, aber es sei „manchmal schon grotesk, was da abgeht“. Häußermann: „Millionen hungern, und wir haben das Glück, dass es uns supergut geht.“ Die Labag selbst, so erklärt der Geschäftsführer, handele nicht mit dem Brot, sondern trete lediglich als Dienstleister auf. Auf dem Labaggelände wird auf- und abgeladen, und der Betrieb bekommt einen Obolus von der Spedition, die das Brot abholt.