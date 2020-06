Kriterien gesucht EU-Staaten beraten Einreisestopp

Viva con Agua

Darum war Max Kruse in Stuttgart

Helle Aufregung herrschte an diesem Donnerstag rund um den VfB Stuttgart, als Fußballer Max Kruse via Instagram durchblicken ließ, in Bad Cannstatt beim VfB zu sein. Doch der Grund war kein bevorstehender Wechsel, sondern ein guter Zweck.