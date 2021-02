Krisengespräch per Video Nordirland nach dem Brexit: Brüssel und London suchen Lösung

"Uns ist beiden sehr bewusst, dass es eine Reihe von drängenden Problemen beim Nordirland-Protokoll gibt, die angesprochen werden müssen, und das müssen wir in dieser Woche tun", schrieb der britische Staatsminister Michael Gove in einem Brief an EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic. Beide sind für die Umsetzung der Brexit-Verträge zuständig.